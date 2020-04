Fanculo della Regione

Dicono che… manifestata la soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e fatti i complimenti agli organizzatori di #StayON, la maratona musicale online a cui hanno partecipato artisti e clubbing piemontesi, in Regione sia partita un’indagine interna per scoprire chi, durante la lunga diretta di venerdì scorso, ha pubblicato messaggi a dir poco “inopportuni” con l’account ufficiale. “Fanculo gli interessi privati”, “Fanculo in neoliberismo” (sic!): questo è il tenore di commenti che hanno scatenato tante proteste nelle chat dei consiglieri, soprattutto di centrodestra.