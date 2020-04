Meteo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata

A Torino oggi, martedì 7 aprile, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2579m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: alta pressione a garanzia di tempo stabile e soleggiato, con al più qualche blando annuvolamento diurno sui settori montuosi. Clima primaverile con temperature massime in ulteriore rialzo, anche superiori ai 20 gradi in pianura. Venti deboli a regime di brezza con mare quasi calmo o poco mosso.