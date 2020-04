Federcartolai: Fateci aprire o moriremo

“Come tutti i cittadini abbiamo rispettato le misure varate dal Governo e al pari di altre attività economiche abbiamo fatto la nostra parte abbassando le serrande. Le nostre cinquemila, tra cartolerie e cartolibrerie, registrano dopo un mese un crollo del 70% del fatturato, alcune addirittura del 100%. Ma da qualche giorno leggiamo sulla stampa che, in modo caotico e disordinato, alcuni Governatori sono intervenuti affinché venisse data la possibilità alla Gdo di tornare a vendere prodotti di cancelleria. Se da un lato è una richiesta che ci sembra ragionevole per poter permettere a studenti e insegnanti di portare avanti un anno scolastico fortemente compromesso, dall’altro lato non siamo però più disposti a tollerare questa disparità di trattamento. E’ la concorrenza sleale che si sta perpetrando”. Così il presidente di Federcartolai Confcommercio, Medardo Montaguti, che chiede pertanto di “diversificare le offerte di prodotti di cartoleria sui territori” offrendo ai cartolai “la possibilità di aprire, magari solo per alcune ore del giorno e nel rispetto delle misure igienico sanitarie”. In caso contrario Federcartolai Confcommercio valuterà di rivolgersi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.