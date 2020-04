Coronavirus: Stecco, farò gruppo lavoro in Commissione Sanità

Il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Alessandro Stecco, intende dare vita a un gruppo di lavoro sul Coronavirus in seno alla Commissione. Lo ha annunciato oggi, prendendo la parola nell'aula virtuale riunita in videoconferenza dal presidente Stefano Allasia. "Darò mandato alla IV Commissione - ha detto Stecco - di creare un gruppo di lavoro che dovrà operare in stretto contatto con gli assessorati per seguire la crisi Coronavirus. Il Consiglio regionale deve poter dare indicazioni, per l'oggi e anche per l’attività futura, quando sarà passata la fase acuta". La proposta, che ha già raccolto l'approvazione di esponenti politici anche dell'opposizione, è arrivata dopo le polemiche di questa mattina per le mancate comunicazioni in aula sul Coronavirus da parte dell'assessore alla Sanità, Luigi Icardi. Nell'ambito del gruppo di lavoro, ha detto Stecco, dovrebbero essere organizzati "incontri specifici ciclici con gli assessori, un contatto utile nella fase attuale - ha rimarcato - anche per tutto l'aspetto relativo alla parte informativa".