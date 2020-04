Coronavirus: Marino (Iv), Piemonte in ritardo per scelte Cirio

"Adesso che i dati si stanno via via consolidando, pare evidente che la scelta iniziale della giunta Cirio di non procedere ad effettuare tamponi con la stessa diffusione delle altre Regioni del Nord sia stata un disastro per il Piemonte". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della Commissione Finanze del Senato Mauro Maria Marino (Italia Viva). "Solo adesso si iniziano a fare i test - aggiunge - e questo colpevole ritardo, la mancanza di monitoraggi sugli asintomatici, ha esposto la popolazione e il personale sanitario a maggiori rischi di contagio e vede la nostra Regione non attrezzata per essere pronta, al pari delle altre, al momento della ripartenza e della fase 2 di questa emergenza".