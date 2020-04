Piemonte, al via nuovo bando programmi accesso

È stato pubblicato sul supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte il nuovo avviso che dà la possibilità alle realtà del Terzo settore di produrre gratuitamente trasmissioni autogestite di cinque minuti, poi trasmesse sulle frequenze regionali. Le realtà interessate devono fare domanda al Corecom entro il 30 aprile. Il bando è reso possibile grazie a un protocollo d'intesa fra Corecom e Centro di produzione Rai. Gli spazi televisivi e radiofonici messi a disposizione sono di trenta minuti su Raitre il sabato dalle 7.30 alle 8 e di venti minuti su RadioUno in modulazione di frequenza il sabato dalle 23.30 alle 23.50. I programmi devono essere prodotti in lingua italiana e possono essere realizzati in modo autonomo o con il supporto tecnico gratuito della sede regionale della Rai.