Donne di Compagnia

Dicono che… quando gli hanno comunicato la notizia Dario Gallina sia diventato pallido come un cencio. I cosiddetti “piccoli” della Camera di Commercio di Torino, ovvero tutte le categorie con l’esclusione di Confindustria, avrebbero infatti comunicato al neo presidente di voler designare per il consiglio della Compagnia di San Paolo una donna, verosimilmente Ada Brunazzi, presidente di Cna Impresa donna. Una scelta che, se confermata, complicherebbe non poco i piani di Gallina che a quel punto sarebbe costretto a indicare un uomo, mandando all’aria la riconferma in fondazione di Licia Mattioli. A meno che si faccia uno scambio con Unioncamere: Gallina si prenderebbe in carico il suo predecessore, Vincenzo Ilotte, mentre a Ferruccio Dardanello toccherebbe perorare la causa della vicepresidente di viale dell’Astronomia.