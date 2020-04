Cirio, profonda tristezza per maresciallo Taddeo

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, esprime "profonda tristezza" per Massimiliano Taddeo, maresciallo dell'Esercito morto ieri mattina in un incidente stradale a Torino.Il sottufficiale, ricorda il governatore su Facebook, era "da settimane al nostro fianco, all'Unità di crisi, nell'affrontare questa difficile situazione". Cirio rivolge alla famiglia del militare "tutto il nostro affetto e la riconoscenza per l'impegno e la dedizione con cui ha sempre lavorato sul campo. Al nostro cordoglio - conclude - si unisce quello di tutta l'Unità di Crisi e dei volontari della Protezione civile".