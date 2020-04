Coronavirus: controlli nel Cuneese, in azione anche i droni

Droni anche nella provincia Granda per individuare chi viola i divieti anti-coronavirus. A Cuneo i controlli scattano domani, sotto la supervisione della polizia municipale, grazie a un esperto che ha messo a disposizione il suo dispositivo. "Useremo il drone per controlli mirati: sarà utile soprattutto nel fine settimane di Pasqua e con il clima mite - spiega il comandante dei vigili urbani di Cuneo, Davide Bernardi - per evitare che le persone vadano all'aperto senza rispettare le ordinanza di Governo e Regione". A Cuneo sono chiuse tutte le aree verdi e il parco fluviale: le zone dove si concentreranno i controlli aerei. Altre città del Cuneese hanno annunciati controlli tecnologici e dall'alto con droni, da Bra a Fossano, per scoraggiare chi continua a uscire di casa. A Fossano inoltre sono state "chiuse" una dozzina di strade frequentata da chi ama correre o per le gite fuoriporta: l'accesso sarà consentito solo ai residenti.