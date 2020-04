Regione con Comuni per snellire burocrazia

L'assessore al Lavoro della Regione Piemonte, Elena Chiorino, ha incontrato questa mattina una rappresentanza di Anci, Uncem e Anpci per confrontarsi con le realtà dei territori piemontesi, alla luce dell'emergenza di queste settimane, e per fare il punto della situazione riguardo ai temi relativi alle proprie deleghe, illustrando le principali misure adottate in questo periodo. "Innanzitutto tengo a sottolineare il mio apprezzamento per l'impegno, il supporto e la collaborazione di Anci, Uncem e Anpci in questa fase delicata. E' stato un incontro molto positivo - spiega Chiorino - dove abbiamo avuto la possibilità di confrontarci su tutti quelli che sono i temi che interessano i Comuni e sulla grande sinergia che la Regione ha voluto creare con i territori. Tengo a ringraziare i Comuni perché, grazie al grande impegno che stanno mettendo in campo e al sostengo che ci offrono, essendo in prima linea per quanto riguarda i territori, ci danno la possibilità di superare la burocrazia e di conoscere direttamente dalle persone che operano sul campo quali sono le eventuali criticità sulle quali intervenire. Mi auguro e auspico che questa sia soltanto la prima occasione di confronto - conclude - e che momenti come questo possano ripetersi a cadenza periodica, in modo da rafforzare ulteriormente questa fondamentale collaborazione e sinergia".