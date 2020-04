Coronavirus, Lepri (Pd): Veneto batte Piemonte 4 a 1

"Veneto batte Piemonte 4 a 1. Sono due Regioni del Nord, hanno popolazione simile, sono entrambe guidate da Giunte a trazione leghista. Ti aspetteresti risultati quasi identici. Invece, in Piemonte abbiamo il doppio del morti e un quarto dei tamponi effettuati". Lo ha denunciato Stefano Lepri, deputato del Pd, he ha aggiunto: "In Veneto le residenze per anziani sono sotto controllo e gli interventi di medici specializzati al domicilio si fanno in ogni Provincia. In Piemonte invece no. Ora non dite che è colpa dello Stato". "La responsabilità - ha concluso - è di chi governa, si fa per dire, il Piemonte".