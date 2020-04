Lega Piemonte: polemiche da predecessori? Sanità era in ginocchio

Difende l'operato della Giunta Cirio, Alberto Preioni, capogruppo dlla Lega in Consiglio regionale del Piemonte e attacca: "chi ha governato la Regione prima di noi e adesso strumentalizza e polemizza, quando ci troviamo davanti ad anni di posti letto tagliati, personale ridotto e costretto a turni massacranti, accorpamenti di strutture e limitazioni di carriera a carico di dirigenti medici e sanitari". Cifre alla mano Preioni, ha ricordato: "la nostra Regione prima del Coronavirus aveva 287 posti in terapia intensiva, il 3 di aprile ne aveva 582. I laboratori di analisi ereditati dalla gestione Chiamparino erano 2, ora ne abbiano 18. Abbiamo attivato il servizio che permette di eseguire i tamponi direttamente dall'automobile e siamo diventati autonomi nella produzione dei reagenti". Oltre due milioni di mascherine acquistate, ha rivendicato il leghista, "altrettante ci sono state donate e 3 milioni sono arrivate dalla Protezione Civile. Le Fp3 arrivate sono 57 mila, oltre un milione di dispositivi Fp2 che si uniscono ai 280.000 approvvigionati dell'Unità di Crisi". Ricordando poi che il primocontagio in Piemonte è avvenuto il 22 febbraio, Preioni ha concluso: "Il Coronavirus è stata una prova drammatica, a cui è stata data una risposta eroica. Vorrei che davanti a questi dati ci si interrogasse anche sulle reali condizioni da cui si è partiti. La sanità piemontese era in ginocchio, laddove la crisi ha rischiato di farci soccombere, abbiamo risposto con il lavoro e l'impegno".