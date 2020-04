CORONAVIRUS & GIUSTIZIA

Sconti pena per scongiurare la tragedia

Appello bipartisan di un gruppo di avvocati con trascorsi in politica. "Le carceri rischiano di trasformarsi in un problema molto serio che si ripercuoterà sull'intera comunità, a partire dal sistema sanitario", spiega l'ex governatore del Piemonte Cota

“Le carceri rischiano di trasformarsi in un problema molto serio che si aggiunge agli altri problemi che affliggono la nostra comunità. Il personale di polizia penitenziaria e i detenuti stanno mettendo a rischio la propria vita ogni giorno. Il sovraffollamento e la pressoché totale assenza di dispositivi di protezione personale, mascherine e guanti, oltre alla assenza di screening sui contagiati a mezzo tamponi, rendono gli istituti di pena potenziali focolai, dove il virus potrebbe diffondersi senza possibilità di efficace contrasto. Se ciò si verificasse le ricadute sarebbero pesantissime anche per il sistema sanitario”.

Da qui l’appello sottoscritto da sei avvocati piemontesi che hanno in comune trascorsi più o meno recenti in politica, pur in schieramenti diversi: l’ex governatore del Piemonte Roberto Cota, i già parlamentari Maria Teresa Armosino e Gian Luca Susta, gli ex consiglieri regionali Luca Cassiani, Ennio Galasso e Gabriele Molinari. I legali di centrodestra e centrosinistra, premettono di essere “consapevoli di toccare un argomento che si presta facilmente ad essere impopolare, ma lo facciamo ugualmente – spiegano – anche perché, non avendo responsabilità dirette, non abbiamo la pressione di chi oggi è in prima linea”.

Sconti di pena automatici, custodia cautelare in carcere sostituita dagli arresti domiciliari: questi i provvedimenti che, a detta loro, ridurrebbero i rischi e disinnescherebbero quella polveriera sanitaria, ma anche sociale con tutte le possibili conseguenze, che sono gli istituti di pena. “Lungi dal voler essere buonisti – spiega Cota, insieme ai colleghi - si tratta di fare un ragionamento che può essere basato su un argomento: l'interesse generale alla carcerazione di determinate categorie di persone si deve bilanciare con l'interesse, sempre generale, collegato all'emergenza sanitaria ed alla prevenzione della diffusione del contagio".

Se, infatti, è vero che uno dei recenti decreti ha stabilito che possono accedere alla detenzione domiciliare i condannati definitivi con una pena da espiare non superiore ai diciotto mesi, son una serie di eccezioni e previo utilizzo del braccialetto elettronico per pene residue superiori ai sei mesi, è altrettanto vero come osservano gli avvocati che “l’applicazione di tale norma non è tuttavia automatica. La responsabilità della scarcerazione è stata demandata alla magistratura di sorveglianza che deve valutare caso per caso con passaggi burocratici complessi e che,peraltro, è già intervenuta coraggiosamente sull’emergenza covidanche su altri fronti. Inoltre, mancano i braccialetti”.

A questo va aggiunto il tema di chi è in carcere, presunto innocente, in custodia cautelare. “Per queste persone i risvolti sono ancora più delicati”, si legge nel documento dove viene ricordato come “nei giorni scorsi dell’emergenza carceri-Covid si è occupato il Procuratore Generale della Cassazione. Con una circolare alle Procure Generali ha raccomandato di privilegiare gli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere. La questione però dovrebbe essere affrontata con un intervento normativo chiaro, sia per quanto attiene alla fase dell’esecuzione della pena che a quella cautelare”.

I sei avvocati piemontesi sono convinti che la questione dovrebbe essere affrontata e risolta prevedendo “un automatico sconto di pena che consenta di uscire dal carcere a chi è già nei termini per poter fruire delle misure alternative, con le debite eccezioni. Inoltre, si dovrebbe prevedere che la custodia cautelare in carcere sia sostituita con gli arresti domiciliari salvo ragioni eccezionali”.