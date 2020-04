Coronavirus: Grimaldi (Luv), Giunta continua auto-assolversi

"Davvero la Giunta spreca il tempo ad autoassolversi? Senza un monitoraggio vero e senza vigilanza attiva rimanderemo all'infinito qualsiasi tentativo di ripartenza". Lo afferma in una nota Marco Grimaldi, capogruppo di Luv in Consiglio regionale. "Come fa Icardi- si chiede Grimaldi - a dire che non esiste un 'caso Piemonte', che ci troviamo nella fase calante della curva, che il numero di tamponi eseguiti non è determinante, che le Rsa sono 'in sicurezza' e i focolai sono stati generati da mancate precauzioni quando anche gli ordini di medici e infermieri denunciano gravissime mancanze da parte dell'amministrazione?" Secondo Grimaldi il governo piemontese "preferisce mettere la testa sotto la sabbia e scaricare le responsabilità sulle strutture. Non vorrei - conclude - che fossimo costretti a ricorrere a commissioni d'inchiesta perché il nostro potere ispettivo è stato negato. Molti parlano ormai di riaprire già da dopo Pasquetta, ma pensiamo di poterlo fare senza tamponi a tappeto, portali e dati chiari?".