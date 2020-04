Molinari (Lega), sinistra ha distrutto sanità Piemonte

"Gravi gli attacchi della Fregolent nei confronti di Icardi. A differenza di come dice lei, in Regione i posti letto stanno aumentando e in poche settimane le terapie intensive sono raddoppiate. L'ospedale di Verduno è in corso di potenziamento e nelle ex Ogr di Torino sta per essere allestita una struttura da campo dedicata ai pazienti Covid. Tutto questo nonostante l’eredità pesantissima lasciata dal centrosinistra in Piemonte con una sanità distrutta". Lo dichiara in una nota Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. "Da piemontese dovrebbe sapere che, ad esempio, questa giunta ha ereditato tutti gli amministratori del centrosinistra delle aziende sanitarie locali, molti dei quali sono stati commissariati proprio a causa del non funzionamento della rete territoriale - aggiunge l'esponente del Carroccio -. Nonostante lo smantellamento della rete territoriale trovato e il blocco dei Dpi da parte dell’unità di crisi che ha costretto ogni azienda sanitaria a comprarli in proprio, si è riusciti ad assicurare un trattamento ospedaliero a tutti, a non far mancare ad un solo paziente la terapia intensiva e a fornire anche ai medici di base le mascherine. Non solo: sono stati triplicati i posti i posti di terapia sub intensiva. Ad inizio crisi c'erano solo 2 laboratori in grado di fare qualche tampone, oggi ce ne sono 18 che ne processano 4 mila al giorno. Alla mala gestione lasciata in eredità dal centrosinistra questa giunta ha risposto e continuerà a farlo con i fatti".