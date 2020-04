Polizia: calano delitti nel Torinese, omicidi dimezzati

Calano i delitti in provincia di Torino, in particolar modo gli omicidi volontari che rispetto a un anno fa passano da 15 a 9, facendo registrare un -40%. Sono alcuni dei dati pubblicati dalla polizia di Torino in occasione del 168 anniversario della fondazione. I numeri mettono a confronto i periodi marzo 2018/febbraio 2019 e marzo 2019/febbraio 2020. In generale, i delitti segnano una lieve diminuzione (-6,66%) passando da 120.768 a 112.722. in calo anche omicidi colposi (-36,54%), atti sessuali con minorenne (-36,36%), e sfruttamento della prostituzione (-31,75%). Segno negativo per furti (-10,78%) e rapine (-21,50%), anche se aumentano quelle in banca (+75%). Per quanto riguarda gli arresti, passano da 2.655 a 3.373 (+27,04%), mentre si registra un vero e proprio boom nei sequestri di sostanze stupefacenti, in particolar modo eroina (+153%), cannabinoidi (+73%) e droghe sintetiche (+65%).