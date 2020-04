Animali "invadono" città, caprioli ad Alessandria

Il silenzio di questi giorni e il traffico ridotto spinge gli animali selvatici verso le città in quarantena per l'emergenza coronavirus. Lepri, cinghiali, cervi e caprioli. Come quello avvistato questa mattina nei giardini della stazione ferroviaria di Alessandria. L'animale, urtato da un'auto, è stato recuperato dal responsabile degli Ispettori Ambientali, Fulvio Barzizza e affidato ai veterinari. Come i caprioli già avvistati domenica, potrebbe provenire dall'ex Cittadella militare, chiusa per l'emergenza coronavirus e circondata da molto verde.