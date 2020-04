Piemonte, prorogati bandi cinema e tv

La Regione Piemonte ha prorogato i bandi per i contributi a fondo perduto a favore del settore cinematografico e televisivo. Lo rende noto l'assessore alla Cultura, Vittoria Poggio, che parla di un atto volto a "garantire, a tutti coloro che presenteranno le loro domande, il tempo necessario per ovviare al blocco generale delle attività sul territorio regionale". L'intento, in questo modo, è "di aiutare e sostenere in questo particolare momento un importantissimo e ramificato settore imprenditoriale e culturale, qual è appunto quello della produzione audiovisiva, cinematografica e televisiva, e di poter ripartire con determinazione dopo questa emergenza sanitaria". Il fondo dispone di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro e prevede contributi a fondo perduto, da un minimo di 30mila euro a un massimo di 200mila euro per progetto, realizzato nell'arco di 18 mesi. Per la prima sessione si è decisa la chiusura il venerdì 29 maggio, entro le ore 12, anziché il 10 aprile, mentre per la seconda sessione l'apertura sarà martedì 1 settembre e la chiusura venerdì 2 ottobre, entro le ore 12.