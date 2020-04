EMERGENZA ECONOMICA

Compensazione fra crediti e imposte, "così garantiamo liquidità alle imprese"

L'ordine del giorno di Laus (Pd) approvato in Senato. Ora la palla passa al Governo. Un modo per rendere subito esigibili la montagna di denaro che le pubbliche amministrazioni devono ai propri fornitori

Se finora i provvedimenti per garantire un po’ di ossigeno alle aziende non hanno risposto in toto alle attese del mondo economico, in Senato è stato approvato un ordine del giorno che potrebbe almeno in parte integrarli. Il provvedimento, promosso dal torinese Mauro Laus, è rivolto alle tante aziende fornitrici della pubblica amministrazione talvolta strozzate dai ritardi nei pagamenti degli enti pubblici, dallo Stato ai singoli Comuni. Per questo “ho promosso un emendamento al Decreto Cura Italia, poi convertito in ordine del giorno per consentire la compensazione dei crediti con gli importi dovuti per tributi e imprese” spiega Laus. Ovviamente parliamo di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, “maturati e certificati in forma ordinaria o telematica nei confronti delle amministrazioni pubbliche”. L’odg è stato approvato e ora spetterà al Governo tradurlo in legge. “Per affrontare al meglio la ripresa, dopo lo stop imposto dall’emergenza sanitaria, bisogna garantire liquidità alle aziende – afferma il senatore subalpino – e questa soluzione può non solo liberare risorse ma anche salvaguardare gli stipendi dei lavoratori”.

Sui tempi di pagamento l’Italia è migliorata negli ultimi anni, grazie anche a provvedimenti quali il decreto 35 del 2012 che prevedeva la finanziarizzazione dei debiti commerciali delle Pa. Ma resta fanalino di coda in Europa. Al giugno dell’anno scorso, il debito accumulato dalle amministrazioni pubbliche nei confronti delle aziende fornitrici ammontava complessivamente a 53 miliardi. Una cifra monstre. Questo ordine del giorno non prevede impegni di spesa aggiuntivi allo Stato, solo la possibilità per le aziende di riscattarli attraverso la dichiarazione dei redditi.