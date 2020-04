Coronavirus: FI Piemonte, servono soluzioni non polemiche

I parlamentari piemontesi di Forza Italia sostengono la Giunta di Alberto Cirio colpita dalle polemiche per la gestione dell'emergenza Coronavirus, rimarcando che "in questo momento le polemiche non sono solo inutili, ma estremamente dannose". "Non vediamo ancora luce fuori dal tunnel- affermano gli azzurri - e qualcuno cerca già di alzare i toni. Il Piemonte e l'Italia usciranno da questa crisi solo se tutte le istituzioni opereranno in modo coordinato, offrendo ai cittadini punti di riferimento solidi". "Gli attacchi verso la Regione - sostengono - sono stonati e non replicheremo alimentando la polemica, perché ora è nostro dovere dedicare tutte le energie a combattere questa guerra. C’è chi pensa di colpire una Giunta regionale insediata da poco dipingendola come la causa di tutti i mali, ma non si può ignorare che si tratta di una pandemia imprevedibile per chiunque. Anche per il centrosinistra, che altrimenti non avrebbe indebolito la medicina territoriale". "Il Piemonte - rimarcano - aveva ereditato 327 posti letto di terapia intensiva, in queste settimane sono diventati 858. Aveva 386 posti letto per malattie infettive e pneumologia, oggi ne ha 4.027. Poteva contare solo su 2 laboratori per le analisi Covid-19, ora sono 18. La Giunta Cirio ha aperto in tempi record l'ospedale di Verduno e sta attivando un centro Covid-19 preso le Ogr di Torino".