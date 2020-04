Papa, Sindone ci dice di avere fiducia, non perdere speranza

"Questo Volto sfigurato dalle ferite comunica una grande pace. Il suo sguardo non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore, è come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell'amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto. #SacraSindone". Lo scrive Papa Francesco in un tweet, nel giorno dell'ostensione straordinaria della Sacra Sindone voluta nel pomeriggio dall'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, nella preghiera del sabato santo durante l'emergenza coronavirus.