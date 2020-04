Coronavirus: cura inizia a casa, al via studio in Piemonte

La Fondazione Buzzi Unicem finanzia uno studio pilota di monitoraggio domiciliare nel territorio di Casale Monferrato e di Torino, con il coordinamento dell'Istituto Mario Negri di Ranica (Bergamo). La scelta del progetto rispecchia lo spirito della Fondazione e della famiglia Buzzi di offrire al territorio piemontese un servizio di qualità, scientificamente valido, in aiuto all'emergenza sanitaria attuale. Allo studio "Progetto Covid: la cura inizia a casa" accedono tutti i pazienti sintomatici Covid-19 che il medico di medicina generale, il medico competente o la centrale 118 abbiano deciso di non inviare direttamente in pronto soccorso. Possibile essere seguiti a casa da un'equipe di fisioterapisti, opportunamente formati e dotati di tutti i presidi sanitari, che effettuano quotidianamente il monitoraggio della funzionalità respiratoria, con saturimetro, sottoponendo il paziente a un test del cammino, concordando con i medici di riferimento l'eventuale e progressiva ospedalizzazione. L'Unità di Crisi dell'Istituto Mario Negri raccoglie ed elabora i dati oltre a occuparsi del coordinamento logistico. Dalla Fondazione Buzzi Unicem l'impegno al finanziamento completo dell'iniziativa, il cui valore potrà raggiungere i 200mila euro.