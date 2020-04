Coronavirus: Asl Vercelli, non è ancora momento test sierologici

"Non promuovete campagne di test sierologici non validate dalle autorità sanitarie, al fine di non creare false aspettative e confusione tra la popolazione". E' l'appello che il coordinatore straordinario per l'emergenza coronavirus per l'Asl di Vercelli, Pietro Presti, rivolge ai sindaci vercellesi. Alcune amministrazioni, tra cui Desana e Asigliano, ma anche Trino (che afferisce all'Asl Alessandria) hanno avviato in questi giorni test a tappeto tra i cittadini al fine di individuare asintomatici o eventuali risposte immunitarie al covid-19. A Trino i primi 200 test sierologici sono stati effettuati tra ieri e oggi a forze dell'ordine, volontari e personale del 118. "I test sierologici - specifica Presti - sono teoricamente in grado di identificare la presenza di una risposta immunitaria ad un agente infettivo, ma questa non sempre rappresenta un'avvenuta immunizzazione alla malattia". Il coordinatore, riprendendo un documento dell'Associazione Microbiologici Italiani, ricorda che "non è ancora il momento di usare tali test, fino alla disponibilità di dati di letteratura certi o risultati consolidati. Le autorità sanitarie, l'Iss in primis, presto metteranno a disposizione test sierologici validati, la cui utilità sarà stata dimostrata e certificata. Confidiamo nella vostra collaborazione".