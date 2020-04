Castelli, dl aprile dopo il 20, con sblocco investimenti

"Il decreto aprile sarà emanato dopo il 20, perché in tutta questa partita si infila anche tutto il dibattito europeo. In questo decreto ci sarà un capitolo interamente dedicato ai Comuni, con molte agevolazioni, spostamento di termini, risorse per i mancati incassi". Lo ha detto il viceministro all'Economia Laura Castelli nel corso di una diretta Fb con il sindaco di Torino Chiara Appendino, spiegando che ci sarà anche "un pezzo del decreto che si occuperà dello sblocco degli investimenti" a partire dalle risorse già stanziate per Anas e Rfi.