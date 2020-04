Appendino, città sperimenteranno nuovi modi vivere

"Le città saranno i luoghi dove sperimentare il nuovo modo di intendere e vivere gli spazi". Così la sindaca Chiara Appendino, che ha discusso in diretta Facebook con la sottosegretaria al Ministero dell'economia Laura Castelli. Appendino ha spiegato che il Comune ha già consegnato 12 mila buoni spesa subito spendibili, lodando poi il comportamento dei torinesi nel rispettare le prescrizioni decise per evitare la diffusione del Covid-19. "La cosa più difficile in questa situazione -e' capire i tempi, c'è difficoltà nel programmare" ha aggiunto Castelli che ha poi ringraziati gli italiani "per la forza e il coraggio che stanno mostrando".