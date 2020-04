Campeggio in montagna con foto su Instagram, multati

Una scampagnata in montagna, in Valle Pesio nel cuneese, con tanto di immagini postate su Instangram. Nulla di strano, in tempi normali, specie nel periodo delle gite pasquali, ma che è costato, invece, caro a due ragazzi, multati per non avere rispettato le restrizioni previste per l'emergenza coronavirus. Le immagini postate, infatti, sono state notate da alcuni concittadini che hanno avvisato le forze dell'ordine. Ad attendere i due giovani al loro ritorno gli agenti della polizia municipale che li hanno multati. Su Fb uno dei due giovani ha poi commentato: "ho una domanda, magari frutto della mia ignoranza: le forze dell'ordine non hanno qualcosa di più utile da fare che impiegare un pomeriggio a cercare dei ragazzi in montagna da delle storie su Instagram?". Di "comportamento censurabile" parla il sindaco di Peveragno Paolo Renaudi: "una vera e propria irrisione verso chi da un mese rispetta scrupolosamente le norme".