Nosiglia davanti Sindone,Signore ci liberi da pandemia

"In questo Sabato Santo, ci uniamo al gemito di tutta l'umanità che attende di essere liberata dalla pandemia che uccide e toglie vita. In questa attesa, ci viene incontro il volto mite e umile del Signore, impresso sulla Sindone". Con queste parole l'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha dato inizio alla venerazione straordinaria, in diretta tv e sui social, del Telo che secondo la tradizione ha avvolto il corpo di Gesù nel sepolcro. Dopo la preghiera, monsignor Nosiglia, che della Sindone è il custode pontificio, si è spostato accanto alla teca che contiene la reliquia, nella cappella del Duomo, per un momento silenzioso di venerazione. L'arcivescovo ha appoggiato la mano sulla teca, il capo reclinato in basso. Un gesto ripetuto nella storia da Papi e Capi di Stato. L'arcivescovo questa volta è solo, a casa della pandemia da coronavirus. Nella cattedrale di San Giovanni sono presenti soltanto il presidente della Regione Piemonte e del Consiglio Regionale, Alberto Cirio e Stefano Allasia, e la sindaca di Torino, Chiara Appendino.