Furlan (Cisl): No condizioni per ripresa attività lavorative

Il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, in un intervento su Interris.it, ribadisce che la priorità del sindacato è che si riapra "nel massimo della sicurezza e con le necessarie garanzie per la salute in tutti i luoghi di lavoro". È una Pasqua "diversa da tutte le altre per tutti noi. Una Pasqua di speranza, di solidarietà, di condivisione profonda della gravità del momento che tutta l'umanità sta vivendo in questa battaglia dura e quotidiana contro un nemico subdolo ed invisibile. È un momento difficile per tutti. Tante persone ci hanno lasciato in queste giornate, soprattutto tanti anziani, padri e madri, nonne e nonne che tanto hanno fatto in termini di lavoro, creatività, progresso civile e sociale per il nostro paese".