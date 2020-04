Coronavirus: morto Panaro, sindaco dell’Alessandrino

"Questa domenica di Pasqua siamo tutti più soli". Così Marco Bussone, presidente nazionale dell'Uncem, l'Unione nazionale dei comuni montani, rendendo nota la morte di Giuseppe Panaro, sindaco di Castelletto d'Erro, 150 abitanti in provincia di Alessandria, e nostra "colonna".

Geometra di 60 anni, capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Ponzone, "il coronavirus lo aveva colpito qualche settimana fa. Ha lottato fino all'ultimo - aggiunge Bussone insieme con il presidente regionale dell'Uncem Lido Riba - Della sua malattia eravamo stati informati nelle ultime ore". "Ha amato fino all'ultimo, senza risparmiarsi, il suo territorio, i suoi Comuni - dicono Bussone e Riba -. Li ha plasmati credendo nell'importanza del lavoro insieme tra Comuni, unica grande speranza per quella parte cosi affascinante e preziosa dell'Appennino. Da Sindaco non si è mai risparmiato. Ci mancherà moltissimo. Con le lacrime ma anche con la consapevolezza che guarderà il suo territorio da Lassù, proteggendolo. Lo plasmerà con tutti i colleghi con cui abbiamo fatto esperienze bellissime e profonde di gestione della cosa pubblica. Continueremo in suo nome. Uncem si unisce al cordoglio della sua comunità, di tutto l'Alessandrino, alla moglie e alla sua bella famiglia. Ciao Beppe".