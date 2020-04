Rai: Airola(M5s) a Fi, ricordate l’Editto bulgaro?

"Non ricordo esattamente perché si coniò la definizione "Editto bulgaro", né se fosse collegata a un politico che ha 3 TV che ha usato per 20 anni a suo uso e consumo alla faccia della democrazia. Mi chiarisce Lei la questione?". Così, su Twitter, Alberto Airola, senatore del MoVimento 5 Stelle e componente della Commissione di Vigilanza Rai, replica al tweet della deputata azzurra (anche lei componente della Vigilanza), Patrizia Marrocco che aveva 'accusato' i 5 Stelle di non conoscere come "si difende il pluralismo e la democrazia".