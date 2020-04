Coronavirus: aperti nonostante divieto, multati tre negozi

Tre esercizi pubblici sono stati sanzionati ieri pomeriggio, a Torino, dagli agenti del Commissariato Barriera Nizza per la violazione del di esercitare l’attività commerciale dalle ore 13 ieri fino alla mezzanotte di oggi così come previsto dal decreto del Presidente della Giunta Regionale. Sono stati sanzionati, in particolare, un minimarket e un negozio di alimentari, in via Saluzzo, e una macelleria di piazza Bengasi. In tutti e tre i locali i poliziotti hanno riscontrato l'uscita di clienti che avevano appena fatto acquisti. Ciascuno dei negozi è stato sanzionato per 400 euro Per tutti è scattata anche la chiusura per 5 giorni.