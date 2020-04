Madamin Piddì

Dicono che… la riconoscenza, merce piuttosto rara in politica, sia introvabile nella cossiddetta società civile. Se fino a un anno fa la madamin Giovanna Giordano Peretti, tra le animatrici assieme agli industriali torinesi delle adunate Sì Tav, era considerata vicinissima al Partito democratico, ora sui social ha preso a strigliarlo. E in modo un po’ ingeneroso è arrivata a chiedersi: “Il Pd esiste?”. Di certo esisteva un anno fa, quando la Giordano Peretti ottenne una candidatura blindata a sostegno di Sergio Chiamparino alle elezioni regionali e sono in tanti a ricordarselo, proprio tra le fila dei dem che sotto il suo post le hanno risposto per le rime. “Solo quando c’è da barattare posti nel listino” è stata la replica stizzita di Mimmo Carretta, segretario della Federazione di Torino.