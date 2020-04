Coronavirus: Vercelli, comuni divisi sui test sierologici

Comuni della provincia di Vercelli divisi sui test sierologici. Dopo l'appello del commissario ad acta dell'Asl di Vercelli per l'emergenza coronavirus, Pietro Presti, di interrompere le compagne annunciate, hanno sospeso i test Asigliano e Desana. Proseguirà invece Trino, che fa riferimento all'Asl di Alessandria. I primi 200 sono stati fatti venerdì e sabato a forze dell'ordine e personale del 118. "Ho avuto modo di parlare con il commissario Asl Al, Gabriel Ghigo, dei test sierologici che abbiamo svolto, e continueremo a fare appena arriveranno le forniture - precisa il sindaco di Trino, Daniele Pane -; mi ha confermato che la finalità "di setaccio" e indagine è più che corretta. Ci aiuterà a conoscere meglio questo virus, oltre che a fermare qualche asintomatici, per poter adottare le migliori strategie per il futuro".