Cura Italia: Ruffino (FI), dl beffa per piccoli imprenditori

"Il provvedimento del governo per assicurare liquidità alle imprese è un'autentica beffa per migliaia di piccoli e medi imprenditori. Nessuna impresa vedrà un euro prima di due o tre mesi, cioè quando probabilmente molte di loro avranno chiuso per fallimento e licenziato i dipendenti. Il governo ha messo il muro della burocrazia fra le proprie decisioni e i loro effetti concreti. Ad allungare i tempi c'è poi l'attesa delle autorizzazioni europee, necessarie per un Paese che non ha margini fiscali per agire autonomamente". Lo afferma, in una nota, la parlamentare di Forza Italia, Daniela Ruffino. "E' l'insieme di queste circostanze che carica il dibattito sulla riapertura di una drammaticità che non ha altrove. Le cronache ci informano che domani riaprono molte attività in Spagna, Paese come il nostro senza grandi margini di spesa pubblica - aggiunge l'esponente azzurra -. Il governo Conte ha tragicamente sbagliato i tempi: se non arriva liquidità nelle casse delle imprese, l'Italia dovrà accelerare la riapertura con gravi rischi sanitari. Se non accelera la fase-2 migliaia di imprese saranno destinate al fallimento. E sarà il fallimento del governo".