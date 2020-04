Cerutti (Lega), aumentare stipendio sanitari

"Sappiamo bene quanto sia duro questo momento per medici ed infermieri di ogni livello. Tutti - medici di famiglia, ospedalieri e operatori sanitari - stanno svolgendo con estrema professionalità ed abnegazione il proprio dovere". Lo afferma, in una nota, Andrea Cerutti, vicepresidente del gruppo regionale Lega Salvini Piemonte. "Dobbiamo a ciascuno di loro - conclude Cerutti - una profonda gratitudine, che però non può limitarsi solo alla parole. Proprio per questo, ritengo sia doveroso fare in modo che a tutto il personale medico e sanitario piemontese, medici di assistenza primaria inclusi, possa essere riconosciuto un aumento di stipendio, un'indennità speciale per l'enorme impegno profuso in questo difficilissimo periodo".