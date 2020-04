Gdf dona al Cottolengo un migliaio capi abbigliamento

La guardia di finanza di Torino ha consegnato un migliaio di capi di abbigliamento al Cottolengo. SI tratta di merce che era stata sequestrata e confiscata nel corso di un'indagine contro le contraffazioni di marchi e che, in origine, era destinata a essere distrutta. Su istanza degli stessi finanzieri, il tribunale di Torino ha accettato il cambio di destinazione, motivato con i fimi umanitari. "L'iniziativa - informa il Comando - si pone nel variegato quadro del costante impegno del Corpo a favore della collettività ove, a fianco alla lotta ad ogni forma di criminalità, trovano spazio diverse iniziative benefiche volte ad assicurare la vicinanza ai più bisognosi in nome di una maggiore giustizia ed equità sociale. In tale terreno comune, termini come lotta alla contraffazione e solidarietà si fondono in un connubio ideale.