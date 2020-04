Coronavirus: sindaco Cigliano, 43 positivi nella Rsa

Sono 43 i pazienti risultati positivi nella Rsa di Cigliano (Vercelli). A scriverlo su Facebook, nel report giornaliero sull'emergenza coronavirus, è il sindaco Diego Marchetti, che indica anche 12 positivi al coronavirus tra operatori, oss e infermieri nelle due strutture assistenziali della zona. Sono invece tre i positivi non riconducibili a case di riposo o strutture medico-sanitarie di Cigliano, e due i guariti. La residenza per anziani ciglianese, in vicolo Corbetta, ha una capienza dichiarata di 48 posti letto.