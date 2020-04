CORONAVIRUS & POLITICA

"Commissariare la Sanità del Piemonte"

Di fronte alla gestione inadeguata dell'emergenza sanitaria il M5s chiede al Governo di sottrarre la potestà alla Regione. "I dati del contagio continuano a peggiorare a differenza di altre realtà del nord Italia. Occorre intervenire subito"

Valutare la possibilità di commissariare la sanità piemontese di fronte all’emergenza Coronavirus. È quanto chiede Francesca Frediani, capogruppo regionale M5s, al presidente del Consiglio dei ministri e al ministro della Salute. “La gestione della crisi in Piemonte – afferma l’esponente grillina – non è all’altezza dell’importante momento di crisi che ci troviamo ad affrontare. I dati del contagio nella nostra regione continuano a peggiorare a differenza di altre realtà del nord Italia. Occorre intervenire subito”.

Secondo Frediani si tratta di applicare la legge 131 del 2003 (nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione) nella parte in cui prevede che il governo possa sostituirsi agli enti locali “in caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica”. La consigliera pentastellata, nel ricordare “le principali criticità” emerse nelle ultime settimane, afferma che “il sistema sanitario piemontese era fortemente impreparato a gestire questa emergenza” anche se “le responsabilità non sono tutte da attribuire all’attuale amministrazione” in quanto “non può dirsi estraneo chi ha guidato la Regione negli ultimi anni tagliando posti letto ed affidando le partite più importanti (Città della Salute di Torino e Novara) agli interessi privati”. Frediani annuncia che “quando l’emergenza sarà passata chiederemo ogni atto, ogni documento, ogni protocollo relativo alla gestione. Ad oggi le nostre richieste di documentazione sono cadute tutte nel vuoto, perché?”.