Camera Commercio Torino, 6 mln contro la crisi

La Camera di Commercio di Torino vara uno stanziamento di 5,5 milioni di euro a fronte della drammatica crisi economica delle imprese del territorio torinese e 500mila euro per interventi di carattere umanitario. Lo hanno deciso il presidente Dario Gallina e il consiglio camerale che hanno approvato all’unanimità il primo assestamento del bilancio 2020. Il consiglio ha eletto a scrutinio segreto la nuova Giunta per i prossimi cinque anni. Fanno parte della squadra Corrado Alberto (industria), Giancarlo Banchieri (servizi alle imprese), Massimiliano Cipolletta Massimiliano (servizi alle imprese), Fabrizio Galliati (agricoltura), Giorgia Maria Garola (industria), Enzo Pompilio D'Alicandro (commercio), Nicola Scarlatelli (artigianato). "In poco più di un mese dalla mia elezione come presidente della Camera di commercio - sottolinea Gallina - il mondo economico internazionale, nazionale e torinese è piombato in una situazione catastrofica. Il Consiglio della Camera di commercio si è già riunito alcune volte per valutare questa crisi, stanziando informalmente nella prima riunione il primo milione di euro di risorse, ma è emerso subito che tutto quanto riusciremo a fare come Camera di commercio per la sopravvivenza delle nostre imprese dovrà essere messo a sistema con iniziative molto più forti che arriveranno dal Governo, Regione e dall'Unione Europea. Gli aiuti agli imprenditori devono essere immediati e consistenti".