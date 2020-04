Ministro Dadone, preoccupa crescita contagi Piemonte

"La crescita dei contagi in Piemonte desta preoccupazione: la provincia di Torino è la quarta più colpita d'Italia e quella di Cuneo vede un anomalo incremento di casi. Ora più che mai serve essere collaborativi con le forze dell'ordine e le istituzioni, quindi vi chiedo di non abbassare la guardia, restiamo vigili ancora un po'. Noi al governo da Roma e il presidente della Regione Alberto Cirio a Torino stiamo facendo il massimo, non è il momento delle polemiche, ma della collaborazione". Lo scrive su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, la piemontese Fabiana Dadone, che elogia i medici e gli infermieri arrivati ieri in Piemonte. Si tratta, dice, di uno "straordinario esempio di solidarietà e collaborazione".