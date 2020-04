Coronavirus: parlamentari Pd, Piemonte è fuori controllo

"Il Presidente Cirio da giorni non va più in televisione a relazionare sulla gestione regionale nel contrasto al coronavirus. Silenziato anche l'assessore Icardi, dopo aver detto che era tutta colpa della sfortuna. D'altronde i dati dei vari osservatori sono purtroppo impietosi". I parlamentari piemontesi del Pd chiedono al presidente Cirio di dare "un segnale di discontinuità sul piano organizzativo e politico. Il nostro atteggiamento è stato sin dal primo giorno responsabile e collaborativo, ma non può portarci fino al punto di chiudere gli occhi di fronte a tanta approssimazione". "Il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alberto Preioni, ha pensato bene di attaccare i medici di base, rei di essere troppo sindacalizzati, di aver osato criticare la gestione regionale dell'epidemia, di non essere sempre andati a casa dei pazienti malati e di non essersi procurati autonomamente i dispositivi di protezione - rimarcano gli esponenti dem -. A parte che molti di loro vanno a casa dei pazienti, ma se non lo fanno è comprensibile. Servono infatti - e in metà Piemonte non ci sono ancora - le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) con medici e infermieri dedicati solo alla cura al domicilio, anche in quanto dotati di dispositivi speciali di protezione. Siamo allibiti e molto preoccupati per la gestione di una situazione che appare fuori controllo". "Chiediamo dunque qual è l'opinione della giunta regionale riguardo le dichiarazioni del capogruppo della Lega Preioni? Qual è la strategia sull'impiego dei tamponi per contrastare la pandemia? Quali sono stati e quali saranno i provvedimenti sull'emergenza Rsa? Perché l'ordine sui dpi è stato fatto con Scr solo il 18 marzo? Quali strategie sul personale sono e saranno adottate dalla Regione, considerando l'endemica carenza sia in ospedale che sul territorio e le disponibilità del Governo ad aiutare inviando personale specializzato?".