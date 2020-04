Grembiulini

Dicono che… ci sia un gran frusciare di grembiulini in corso Marche, quartier generale della Protezione civile piemontese dove opera la macchina dell’emergenza sanitaria. Tra Unità di Crisi e Comitato tecnico-scientifico pare siano ben rappresentate le due principali obbedienze massoniche. Se tra i medici di alto rango è ben nota e sedimentata nel tempo la passione per “squadra e compasso” non meno attrazione pare esercitare la Libera Muratoria tra dirigenti pubblici, manager e professionisti. E, al piano nobile di piazza Castello si sussurrano i nomi un paio di “insospettabili”.