Ascom aderisce a piattaforma #UnCaffeSospeso

Ascom Confcommercio Torino e provincia aderisce all'iniziativa #UnCaffeSospeso, la piattaforma nata per sostenere le piccole realtà commerciali danneggiate dall'emergenza Covid-19. Il meccanismo è semplice: sulla piattaforma, appositamente dedicata, i torinesi potranno acquistare un cupon e l'attività prescelta riceverà immediatamente l'ordine e il supporto economico. Il cupon sarà spendibile subito, online o per una vendita con consegna a domicilio oppure appena sarà possibile alla riapertura. La piattaforma non incassa pagamenti, né li eroga. Costituisce soltanto la vetrina che raccoglie tutte le attività commerciali che decidono di partecipare (abbigliamento, agroalimentare, artigiani, bar, cartolerie e librerie, cinema e teatri, parrucchiere ed estetiste, ristoranti). Ogni attività si può iscrivere gratuitamente compilando il form di iscrizione presente sul sito www.uncaffesospeso.it "In questo periodo di emergenza sanitaria la nostra associazione è impegnata a sostenere tutte le iniziative che possano promuovere il commercio locale con un'attenzione particolare a quello di vicinato, punto di riferimento per le famiglie torinesi bloccate in casa dal virus. Acquistare il buono oggi per poi spenderlo in futuro consente anche una piccola iniezione di liquidità alle nostre imprese", commenta la presidente di Ascom Torino, Maria Luisa Coppa. "Non si è mai troppo piccoli per fare la differenza, e nel nostro piccolo speriamo di esserci riusciti" aggiunge Isacco Mezzadri, account manager e co-fondatore del progetto.