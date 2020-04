Fca: bonus per acquisto auto gruppo, ripartiamo insieme

Un bonus per il prossimo acquisto di una vettura o un veicolo commerciale di Fca. E' l'iniziativa Live Week, un'azione concreta - spiega l'azienda - per supportare tutti i cittadini che, pur nell'emergenza sanitaria, stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare un nuovo veicolo dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia e Abarth. Fino al 18 aprile si potrà scaricare un coupon promozionale a condizioni particolarmente vantaggiose. Dal weekend di Pasqua a oggi sono stati scaricati oltre 7.000 coupon. Il bonus è scaricabile direttamente dai siti ufficiali dei singoli marchi ed è valido sino al 31 luglio 2020 e, in caso di finanziamento, prevede che la prima rata sia a gennaio 2021. L'iniziativa Live Week si va ad aggiungere al recente programma Car@home con cui il Gruppo Fca ha digitalizzato il processo di acquisto per fronteggiare le difficoltà del momento attuale. Infatti, gli showroom di Fca si aprono ai potenziali clienti grazie all'applicazione Google Hangouts Meets che consente di gestire le relazioni a distanza.