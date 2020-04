Computer per scuola distribuiti dai carabinieri

I carabinieri della compagnia di Ivrea hanno consegnato agli studenti delle scuole medie che frequentano l'istituto comprensivo di Pavone Canavese e ai ragazzi del liceo scientifico Gramsci di Ivrea una serie di computer portatili. Per far fronte all'emergenza coronavirus i dirigenti scolastici delle scuole hanno recuperato dei computer da assegnare ad alcuni dei propri studenti che ne erano sprovvisti, alcuni dei quali con disabilità. Si è però posto il problema di come procedere alla consegna, evitando spostamenti e assembramenti inutili. I carabinieri di Ivrea hanno quindi dato la loro disponibilità a consegnarli a domicilio. Così, nel pomeriggio di ieri, sono stati proprio loro a ritirare i computer portatili dalle scuole e a bussare casa per casa consegnando nelle mani degli studenti gli strumenti per la didattica a distanza.