Autostrade: da Astm (Gavio) offerta per portoghese Brisa

Astm, la società del settore autostradale controllata dal gruppo Gavio, ha presentato un'offerta non vincolante per Brisa-Auto Estradas de Portugal, gestore e concessionario di 15 autostrade in Portogallo con una rete di circa 1.628 chilometri. Lo afferma Umberto Tosoni, amministratore delegato di Astm, controllata dal gruppo Gavio, rispondendo agli analisti finanziari durante la conference call sui risultati del 2019. Tra i possibili concorrenti ci sarebbero il gruppo Globalvia, il fondo pensione Apg, Abertis con il fondo Gic, il consorzio China State Construction Engineering e Cnic. "Siamo assolutamente interessati, anche perché il venditore ha abbassato le pretese", aggiunge Tosoni, confermando come per quest'anno il dividendo - con quello sul 2019 'congelato' per gli effetti dell'emergenza Coronavirus - sia comunque possibile, con una valutazione che verrà fatta tenendo conto del calo dei ricavi da pedaggio e di "una seria di altri fattori", come il contenimento dei costi non indispensabili.