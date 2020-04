Cirio, falle in Piemonte nella medicina territoriale

In Piemonte "la medicina territoriale ha delle falle". Il governatore Alberto Cirio, ospite su Rai Uno di Storie Italiane, interviene sulle segnalazioni di pazienti con sintomi riconducibili al coronavirus sparite nel nulla. "Ero presidente da 7 mesi quando è iniziata l'emergenza e ho preso la sanità che c'era - dice - con eccellenze ma anche gravi carenze. Tra queste la medicina del territorio, figlia di investimenti che non sono stati fatti, che non ha filtrato a sufficienza. L'attenzione però è altissima: quello che c’è nel territorio sta dando il massimo".