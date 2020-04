'Ndrangheta: caso Rosso, slitta udienza preliminare

E' stata rinviata a nuovo ruolo, per via delle disposizioni anti-Coronavirus, l'apertura dell'udienza preliminare, fissata inizialmente oggi al Palazzo di Giustizia di Torino, del procedimento di 'ndrangheta che fra gli imputati vede l'ex assessore regionale Roberto Rosso. Per Rosso l'accusa è voto di scambio. L'allora assessore (per Fdi) è stato arrestato il 20 dicembre e da allora si trova in carcere. I suoi legali hanno avanzato alcune richieste di misure alternative che sono state sempre respinte. Il tribunale del riesame, lo scorso febbraio, si era detto del parere che nemmeno le dimissioni di Rosso potessero escludere rischi di reiterazione del reato, anche perché l'ex assessore non aveva annunciato l'intenzione di abbandonare in via definitiva la politica. Secondo i giudici, Rosso (nonostante avesse negato con decisione di sapere che i suoi interlocutori fossero legati alla 'ndrangheta) si è "mostrato incapace di percepire qualunque disvalore della condotta contestata". La "mancata rivisitazione critica del suo passato" è, in base a quanto scritto nell'ordinanza, "un elemento che attesta la sua disponibilità a reiterare il meccanismo criminoso ricalcando dinamiche analoghe, vuoi con interferenze illecite, vuoi con accordi illeciti seppur riferiti ad altre procedure diverse da quelle elettorali, essendosi dimesso dalle cariche rivestite e non certo dalla politica". "Non entro nel merito della vicenda processuale - afferma la moglie dell'ex assessore, Roberta Cornaglia - ma in decenni di carriera Roberto Rosso ha servito le istituzioni in modo esemplare e non è mai stato sfiorato da nulla. Nel 1995 arrivò a cancellarsi volontariamente dall'albo degli avvocati: non voleva trasformare la sua attività professionale in uno strumento per fare politica. Rosso ha dimostrato, nell'intero corso della sua vita, di essere una persona corretta". Quanto agli sviluppi del processo, Cornaglia afferma che "la giustizia farà il suo corso: finora si è sentita solo la voce dell'accusa, un giorno arriverà anche quella della difesa. Ho studiato giurisprudenza, una materia di cui ero appassionata, e mi attengo alla Costituzione: una persona non può essere considerata colpevole fino a quando non c'è una condanna definitiva. E' il principio della presunzione di innocenza. E vale per mio marito come vale per chiunque".