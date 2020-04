Chiesa: morto mons. Mongiano, vescovo centenario alessandrino

È morto a 100 anni monsignor Aldo Mongiano, originario di Pontestura (Alessandria) e per 17 anni missionario in Brasile. Ospite della casa di riposo Villa Serena di Moncalvo (Asti), nei giorni scorsi era stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato per la frattura di un femore. Il decesso - secondo quanto riferito da don Giampio Devasini, vicario generale della Diocesi di Casale - sarebbe dovuto a complicanze cardio-respiratorie, negativo il tampone Covid-19. Appartenente alla Congregazione dei Missionari della Consolata, monsignor Mongiano fu ordinato sacerdote nel 1943 e consacrato vescovo nella chiesa di San Filippo a Casale il 5 ottobre 1975; nel novembre successivo fece l'ingresso nella Prelatura di Roraima (Brasile); eretta in Diocesi nel 1979, la guidò fino al 26 giugno 1996. Al termine della missione pastorale si ritirò a Pontestura. Il feretro sarà benedetto sabato mattina nel cimitero del Comune monferrino alla presenza del vescovo Gianni Sacchi e del sindaco Franco Berra.