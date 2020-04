Appendino, cantieri metro ripartono in sicurezza

"Vi ho sempre detto che saremmo stati al lavoro dal primo giorno per fare in modo che l'emergenza Covid-19 potesse avere il minore impatto possibile sui tanti lavori che stiamo svolgendo a Torino". Così, su Facebook, la sindaca Chiara Appendino, commenta la ripresa dei lavori per il prolungamento della linea 1 della metropolitana. Lavori, sottolinea, "che ripartono in sicurezza, nella piena tutela di tutti i lavoratori e con tutte le precauzioni del caso". "Assessorato alla Mobilità, tecnici di Infra.To e tutti gli altri professionisti coinvolti, hanno continuato a lavorare in smart-working per portare avanti i progetti in essere - aggiunge la prima cittadina -. Così, dopo uno stop forzato, oggi ripartono in sicurezza i cantieri della Metro 1". Appendino esprime "un ringraziamento ai lavoratori che si occuperanno fisicamente delle operazioni e a quanti hanno reso questa ripartenza possibile".